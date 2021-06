Transfer perfekt: GC holt einen alten Bekannten zurück

Die Grasshoppers leihen Wolverhampton-Profi Toti Gomes für eine weitere Saison aus.

Der 22-Jährige bestritt bereits die letzte Saison auf Leihbasis bei GC und war in der Innenverteidigung der Zürcher gesetzt. Auch die kommende Spielzeit wird Toti Gomes wieder für die Hoppers auflaufen.

“”Toti war ein wichtiger Bestandteil in der vergangenen Saison, weshalb es uns besonders freut, auch in der kommenden Spielzeit auf seine wertvollen Dienste zählen zu dürfen. Es ist sehr wichtig für uns, Toti wieder bei GC zu haben. Er hat sich in den letzten zwölf Monaten immens entwickelt und wir sind den Wolves dankbar, dass sie uns seine weitere Entwicklung anvertrauen”, kommentiert GC-Sportchef Seyi Olofinjana die Rückkehr des Abwehrspielers.

psc 29 Juni, 2021 19:04