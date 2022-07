GC hat Brasil-Stürmer Guilherme Schettine im Blick

Der Grasshoppers Club Zürich will seine Offensive unbedingt verstärken. Neben Sebastian Andersson vom 1. FC Köln ist auch der Brasilianer Guilherme Schettine ein Thema.

Nach Informationen von “Nau.ch” befasst sich GC-Sportchef Bernt Haas intensiv mit dem 26-jährigen Mittelstürmer, der nach einer einjährigen Leihe bei Vizela wieder zum SC Braga zurückgekehrt ist. Dort stehen hinter der Zukunft von Schettine aber trotz Vertrag bis 2025 einige Fragezeichen. Mit GC könnte ein möglicher Abnehmer bereit stehen.

In der vergangenen Saison erzielte er in 28 Ligaspielen für seinen Klub acht Tore. Ein Transfer nach Zürich soll in Griffnähe sein.

psc 21 Juli, 2022 18:44