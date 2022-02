GC holt 18-jährigen Chinesen und schickt ihn nach Kroatien

Die Grasshoppers haben kurz vor Transferschluss noch den chinesischen Stürmer Jia Boyan (18) verpflichtet, diesen aber gleich nach Kroatien verliehen.

Der Youngster wird bis Saisonende bei Zweitligist NK Dubrava spielen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Jia Boyan stammt aus den Jugendakademien von Shanghai Lucky Star und Shanghai Port. Mit 16 Jahren feierte er im August 2020 sein Debüt in der chinesischen Super League mit Shanghai Port und wurde somit zum drittjüngsten Debütanten in der höchsten chinesischen Spielklasse. Jia gehört dem Kader der chinesischen Jugendnationalmannschaft an und wurde im Jahr 2020 von “The Guardian” unter die 60 besten Nachwuchstalente des Weltfussballs gewählt.

“Jia ist ein junges Talent, das bereits im Teenageralter grosses Potenzial gezeigt hat. Mit der Leihe an NK Dubrava hoffen wir, ihm die Möglichkeit zu geben, erste Erfahrungen im europäischen Fussball zu sammeln und sich als Spieler weiterzuentwickeln”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana.

