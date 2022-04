GC-Abwehrchef Georg Margreitter fällt lange aus

Die Grasshoppers müssen voraussichtlich sechs bis acht Wochen auf Abwehrchef Georg Margreitter verzichten.

Der 33-jährige Österreicher erlitt beim Zürcher Derby (1:1) am vergangenen Samstag eine Verletzung am rechten Sprunggelenk. Eine MRI-Untersuchung hat einen Riss der vorderen Syndesmose ergeben. Ob Margreitter in dieser Saison überhaupt noch einmal eingreifen kann, ist ungewiss. Sein Vertrag bei GC läuft Ende Juni aus.

psc 4 April, 2022 19:09