GC buhlt um Bundesliga-Stürmer Sebastian Andersson

Die Grasshoppers suchen noch nach Verstärkung für die Offensive und könnten beim Schweden Sebastian Andersson fündig geworden sein.

Der 31-jährige Stürmer hat beim 1. FC Köln schlechte Aussichten auf regelmässige Einsätze. Er darf und soll den Verein trotz Vertrag bis Juni 2023 bereits in diesem Sommer verlassen. Laut “Bild” verdient er jährlich knapp 2 Mio. Euro. Bei einem Wechsel nach Zürich müsste er sicherlich Abstriche in Kauf nehmen. Immerhin könnten ihn die Hoppers unter Umständen ablösefrei kriegen. Nach Angaben von “Blick” ist Andersson beim Super League-Klub ein Thema. 2020 zahlte Köln für seine Dienste noch 7 Mio. Euro an Union Berlin. Wegen Knieproblemen musste er in der Vergangenheit immer wieder mal kürzertreten.

psc 21 Juli, 2022 16:52