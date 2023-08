SV Schaffhausen empfängt GC im Cup: "So lange wie möglich ärgern"

Für die SV Schaffhausen steht in Kürze das Spiel des Jahres an. In der 1. Runde des Schweizer Cup kommt es zum Kracher gegen den Grasshopper Club Zürich aus der Super League. David gegen Goliath, wie es so schön heisst. SV-Sportchef Maurizio Cannellino vermittelt im Gespräch grosse Vorfreude – und das für die ganze Region.

Auf über 6.000 Aufrufe kommt der vom Schweizerischen Fussballverband angebotene Livestream zur Auslosung der 1. Runde im Schweizer Cup. Nicht wenige davon dürften von denjenigen kommen, die es mit der SV Schaffhausen halten.

"Die ganze Mannschaft hat den Stream verfolgt", sagt Maurizio Cannellino im Gespräch mit 4-4-2.ch. Und weil gerade Ferienzeit ist, waren die Handys sogar teilweise über den gesamten Planeten verteilt im Einsatz. Der Sportchef selbst weilte zu diesem Zeitpunkt im Urlaub in Griechenland und wartete gebannt vor seinem kleinen Bildschirm darauf, was die Loskugeln für eine Entscheidung treffen.

Rekordpokalsieger GC zu Gast bei der SV Schaffhausen

Es wurde am Ende mit dem Grasshopper Club Zürich jenes Team, das aus Wettbewerbssicht grösser nicht hätte ausfallen können. Mit 19 Titelgewinnen sind die Hoppers Rekordgewinner des Schweizer Cup. Cannellino ordnet die Chancen auf einen Sensationssieg realistisch ein.

"Wir wissen natürlich, dass GC hochfavorisiert ist. Wir wollen sie aber definitiv so lange wie möglich ärgern", sagt der Manager des Fünftligisten aus Schaffhausen, der in der Vorsaison noch selbst an der Seitenlinie stand und mit seinem Team Vizemeister in der 2. Liga interregional wurde. "Es ist einfach ein schönes Erlebnis für die ganze Region."

Selbstredend auch ein Zuschauermagnet. Deshalb vollzieht der SV Schaffhausen auch einen Ortswechsel – vom beschaulichen Kunstrasenplatz in Bühl geht es in die Arena des Stadtkonkurrenten und Challenge-League-Klubs FC Schaffhausen.

"Was sollen wir machen, wenn die GC-Fans Pryo zünden?"

Wenn Cannellino in die Mannschaft horcht, vernimmt er vor allem eines: pure Vorfreude. "Da wir noch eine relativ junge Truppe haben, ist die Stimmung natürlich riesig", so Cannellino. "Deshalb merkt man bei einigen Spielern auch eine gewisse Nervosität. Manche haben mich zum Beispiel gefragt, was sie denn machen sollen, falls die GC-Fans Pyro zünden."

Für die Mitarbeiter im Stadionbereich wird die Partie am 20. August (Sonntag, 16.15 Uhr) eine echte Herausforderung. Denn bei den regulären Spielen des FC Schaffhausen herrscht mitnichten ein derartiger Andrang wie vor dem Pokalkracher gegen GC. Laut Cannellino sind nach aktuellem Stand 2.500 Tickets verkauft worden. "Wir rechnen am Ende mit einem Andrang von bis zu 3.000 Zuschauern." Wenn da mal die Erwartungen nicht übertroffen werden.

SV Schaffhausen vor 18 Jahren zum letzten Mal in der 2. Cup-Runde

Vor 18 Jahren gelang es der SV Schaffhausen zum bis heute letzten Mal, die Cup-Auftakthürde zu überstehen. Gegen GC will man sich nun so teuer wie möglich verkaufen. Und wer weiss: der Pokal schreibt ja bekanntlich seine ganz eigenen Gesetze.

aoe 14 August, 2023 18:28