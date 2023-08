GC stattet Eigengewächs Tim Meyer mit Profivertrag aus

Mittelfeldspieler Tim Meyer unterschreibt bei den Grasshoppers einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Der 19-Jährige wurde seit der U13 in der Nachwuchsabteilung von GC ausgebildet. Zwischenzeitlich war er auch beim FC Rapperswil-Jona tätig. Nun bindet sich Meyer für die kommenden Jahre an die Hoppers. "Tim hat uns durch seine Leistung und seinen Ehrgeiz in der Vorbereitung überzeugt. Somit konnte er in den letzten Einsätzen sein Talent unter Beweis stellen", sagt Sportchef Bernt Haas.

✒️➡2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ℹ️ Mittelfeldspieler Tim Meyer hat bei GC für zwei Jahre mit Option unterzeichnet.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) August 24, 2023

