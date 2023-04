GC führt Gespräche mit Miroslav Klose

Die Grasshoppers gehen definitiv mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. Giorgio Contini hat seine Kündigung per Saisonende bereits im Februar eingereicht. Die Klubverantwortlichen bestätigen inzwischen, dass der 49-Jährige den Verein mit Abschluss dieser Saison verlassen wird. Als möglicher Nachfolger ist nun Miroslav Klose im Gespräch.

Nach Angaben des «Blick» gab es zwischen den GC-Verantwortlichen um Sportchef Bernt Haas und dem Weltmeister von 2014 sogar schon einen Austausch. Klose hat nach Beendigung seiner Aktivkarriere eine Laufbahn als Trainer eingeschlagen. Nachdem der 44-Jährige diverse Aufgaben beim FC Bayern übernahm, folgte in dieser Saison ein Engagement beim österreichischen Erstligisten SCR Altach. Dort musste er nach einer relativ erfolglosen Zeit im März allerdings seinen Hut nehmen.

Möglicherweise wird Klose in der kommenden Saison nun in der Super League coachen. GC hat sich am Samstag mit einem 2:1-Auswärtssieg in Winterthur zumindest vorerst aus dem Abstiegskampf verabschiedet und könnte sich stattdessen sogar für das internationale Geschäft qualifizieren. Weiter unklar ist die Situation um die chinesischen Besitzer. Ein Verkauf des Vereins wird zumindest geprüft.

psc 23 April, 2023 17:11