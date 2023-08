GC holt Aussie-Stürmer Awer Mabil

Die Grasshoppers verpflichten den australischen Stürmer Awer Mabil.

Der 27-Jährige stösst vom spanischen Erstligisten Cadiz zu den Hoppers, wo er einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet. Ausgebildet wurde der Angreifer einst in seiner Heimat bei Adelaide United. In Europa lief er auch schon in Dänemark, Portugal und Tschechien auf. Die nächste Station heisst nun GC, wie die Zürcher am Montagabend bekanntgeben. Mabil blickt auf die Erfahrung von 5 La Liga-Spielen zurück und lief bereits 31 Mal für die australische A-Nationalmannschaft auf. Er ist grundsätzlich ein Linksaussen, kann in der Offensive aber sämtliche Positionen bekleiden.

Nach Abwehrspieler Joshua Laws ist er für die Hoppers innerhalb von wenigen Tagen der zweite australische Neuzugang. GC-Sportchef Bernt Haas meint: "Awer bringt viel Erfahrung mit, die er sowohl in Europa als auch auf der internationalen Bühne gesammelt hat. Damit ist er eine perfekte Ergänzung für den Kader, nicht zuletzt auch wegen seiner Erfahrung, seiner Schnelligkeit und seinen Dribbelkünsten, was für die Mannschaft von Vorteil sein wird."

Welcome to Zurich, @awermabil17 👊🔵⚪️

📝 Der australische Nationalspieler unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine einjährige Verlängerung.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) August 21, 2023

psc 21 August, 2023 17:13