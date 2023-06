Der Engländer Matt Jackson ist neuer Präsident der Grasshoppers

Die Grasshoppers präsentieren in Person von Matt Jackson ihren neuen Präsidenten.

Der frühere englische Fussballprofi kommt von den Wolves zu den Zürchern. Matt Jackson war seit Mai 2021 als strategischer Berater beim Premier Ligisten, der durch die Besitzer eng mit GC verbunden ist, tätig.

Im Jahr 2008 trat er als Spieler zurück, blieb dem Fussball in anderen Funktionen aber treu. Bei Wigan Athletic FC konnte er in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem als Head of Recruitment, Academy Manager und Head of Football Operations, Erfahrungen sammeln. Zuletzt war er als Leiter der Strategic Player Marketing Abteilung bei Wolverhampton Wanderers tätig, wo er unter anderem für die Entwicklung von Marketingstrategien zur Maximierung der Erträge aus Spielerverkäufen und -ausleihen des englischen Premier-League-Vereins verantwortlich war.

Der neue Präsident, welcher seinen ständigen Sitz in Zürich haben wird, wird die operative Führung übernehmen und gleichzeitig der direkte Ansprechpartner für Sportchef Bernt Haas in allen sportlichen Belangen sein. Jackson wird zudem im Verwaltungsrat aufgenommen und dort Bill Pan ersetzen.

"Ich bedanke mich bei Jenny Wang für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die enge Zusammenarbeit im Verwaltungsrat mit András Gurovits. Ich bedanke mich bei ihm im Namen der Gruppe, dass er sich in herausfordernden Zeiten kurzfristig bereit erklärt hat, uns zu helfen und das Amt des Präsidenten interimistisch zu übernehmen. In den vergangenen Jahren hatte ich bereits die Gelegenheit, mich mit dem Club und dessen Umfeld vertraut zu machen und eng mit dem Management zusammenzuarbeiten. Ich freue mich zudem, in Zürich Bruno wiederzufinden, mit dem ich vor mehr als 10 Jahren gemeinsam die Trainerlizenz absolviert habe, genauso wie mit Bernt, gegen den ich in der Premier League spielen durfte. Nun gilt es, gemeinsam daran zu arbeiten, Verbesserungspotenziale zu identifizieren sowie Strukturen und Prozesse zu optimieren, mit dem Ziel, ein konkurrenzfähiges Team und einen nachhaltigen, finanziell gesunden Verein aufzubauen, der bereits in der nächsten Saison unsere Fans, Partner und Gönner wieder begeistern kann", sagt Jackson zum AMtsantritt.

psc 30 Juni, 2023 10:28