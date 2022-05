GC-Schock: Die Zürcher können Kaly Sène nicht halten

Die Grasshoppers geben kurz nach Saisonende neun Abgänge im Hinblick auf die kommende Saison bekannt. Vor allem jener von Kaly Sène schmerzt.

Der 20-jährige Senegalese war in der aktuellen Saison vom FC Basel an die Zürcher ausgeliehen und glänzte mit zehn Saisontreffern. GC hätte über eine Kaufoption verfügt. Sportchef Seyi Olofinjana verpasste es bei der Verpflichtung von Sène aber einen Anschlussvertrag mit diesem auszuhandeln. Nun verlässt der Youngster die Hoppers nach einer Saison wieder, wie diese am Dienstag mitteilen.

Neben Senè verabschiedet sich der Super Ligist auch von Mateo Matić, Ermir Lenjani, Nuno da Silva, André Santos und Brayan Riascos, deren auslaufende Verträge allesamt nicht verlängert werden. Zudem kehren auch die Leihspieler Bendegúz Bolla, Bruno Jordão und Léo Bonatini zu ihren Stammvereinen zurück.

Hayao Kawabe und Sangbin Jeong hingegen werden wie vorgesehen weitere zwölf Monate bis zum Sommer 2023 in Zürich bleiben. GC arbeitet zudem an einer Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Allan Arigoni. Entsprechende Gespräche werden nach den Ferien fortgesetzt.

Wir bedanken uns bei allen für ihr grosses Engagement in den letzten Jahren und wünschen alles Gute für die Zukunft. 🔵⚪️#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) May 24, 2022

psc 24 Mai, 2022 11:18