GC stattet Dior Gerbovci mit einem Profivertrag aus

Das 17-jährige Mittelfeldtalent Dior Gerbovci darf sich freuen: Der Grasshopper Club Zürich statt ihn mit einem Profivertrag aus.

Dior Gerbovci unterschreibt bei den GC-Profis einen Dreijahresvertrag. Dies kommunizieren die Zürcher in einer Medienmitteilung. Der Youngster wechselte 2014 vom FC Glattbrugg zu GC und durchlief anschliessend kontinuierlich alle Nachwuchsstufen und entwickelte sich über neun Jahre zu einem beeindruckenden Jungtalent. Seine herausragenden Fähigkeiten ermöglichten ihm auch den Sprung in die U-Nationalmannschaft. Nebenbei besucht er aktuell die United School of Sports.

Erminio Piserchia, Technischer Leiter der Nachwuchsabteilung sagt: "Es freut mich sehr, dass wir ein weiteres Nachwuchstalent binden können. Diors technische Fähigkeiten ermöglichen es ihm, das Spiel auf hohem Niveau zu lesen, und sein Spielwitz bringt eine zusätzliche Spannung in sein Spiel. Wir möchten ihm die besten Möglichkeiten bieten, damit er sich optimal weiterentwickeln kann. Ich bin überzeugt, dass Dior seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten und sein Talent in Zukunft weiter unter Beweis stellen wird."

adk 14 August, 2023 14:51