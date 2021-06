GC präsentiert die ersten beiden Neuzugänge für die neue Saison

Die Grasshoppers präsentieren mit Goalie André Moreira (25) und Mittelfeldspieler Christian Herc (22) die ersten beiden Neuzugänge für die neue Saison.

Der portugiesische Goalie Moreira wechselt von Belenenses aus Portugal zu den Hoppers. Der slowakische Mittelfeldspieler Herc wird von Wolverhampton übernommen. Beide unterschreiben Zweijahresverträge bis 2023.

“Es freut uns, dass wir mit André und Christian zwei Spieler verpflichten können, welche trotz ihres jungen Alters bereits einen grossen Schatz an Erfahrung mitbringen. André hat schon viele Jahre in diversen europäischen Top-Ligen verbracht und wird weitere Qualität in unser Torhüter-Team bringen. Dasselbe gilt für Christian. Er ist noch etwas jünger, hat aber bereits in der letzten Saison in Tschechien gezeigt, was für ein Potential in ihm steckt”, kommentiert GC-Sportchef Seyi Olofinjana die Transfers.

psc 22 Juni, 2021 18:20