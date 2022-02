GC verleiht Stürmer Shkelqim Demhasaj in die Challenge League

Die Grasshoppers verleihen Stürmer Shkelqim Demhasaj bis Saisonende in die Challenge League an den FC Winterthur.

Der 25-jährige schweizerisch-kosovarische Stürmer spielt seit 2020 für die Hoppers und steht noch bis 2023 unter Vertrag. In dieser Saison bestritt er 13 Super League-Spiele, wobei ihm kein Treffer geglückt ist. Nun wird er bis Saisonende in der zweithöchsten Spielklasse auf Torejagd gehen. In der Vergangenheit sammelte er da bereits Erfahrungen bei seinem Stammklub Schaffhausen. Winterthur war nach dem Ausfall von Top-Torjäger Roman Buess auf der Suche nach einem Ersatz und findet diesen in Person von Demhasaj.

“In der vergangenen Saison trug Demhasaj mit seinen Leistungen wesentlich zu unserem Aufstieg bei. Es ist sowohl für den Spieler als auch für den Club wichtig, dass er in den nächsten Monaten wieder mehr Spielminuten sammeln kann. Wir sind zuversichtlich, dass er in Winterthur seine Qualitäten beweisen wird und freuen uns, ihn im Sommer wieder bei uns begrüssen zu dürfen”, sagt GC-Sportdirektor Seyi Olofinjana zum Transfer.

psc 11 Februar, 2022 10:30