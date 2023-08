GC verpflichtet Innenverteidiger Joshua Laws

Der Grasshopper Club Zürich gibt die Verpflichtung von Joshua Laws bekannt. Der Australier soll bei GC die Innenverteidigung verstärken.

Beim Grasshopper Club Zürich unterzeichnet Joshua Laws einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine einjährige Verlängerung. Der 25-Jährige hat zuvor bei Wellington Phoenix in der australischen Liga gespielt. Der australische Innenverteidiger ist in Glasgow geboren, in Sydney aufgewachsen und besitzt ebenfalls die britische Staatsbürgerschaft.

Mit 14 Jahren zog er nach Deutschland, dort spielte er für die Junioren von Fortuna Düsseldorf und später für die zweite Mannschaft, ehe er zu Wellington Phoenix wechselte. Mit 50 Einsätzen erwies er sich als unverzichtbarer Bestandteil der Startelf von Wellington.

Sportdirektor Bernt Haas sagt: "Joshua ist ein vielseitiger Linksfuss, welcher auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir freuen uns, ihn in unserem Kader zu haben, da er unsere Defensive mit seiner Erfahrung zusätzlich stärken wird."

Laws freut sich auf seinen Wechsel zu GC Zürich: "Es bereitet mir grosse Freude, Teil von Brunos Team und seiner Kaderplanung zu sein. Mein Ziel ist es, mich rasch zu integrieren und einen bedeutenden Beitrag auf dem Spielfeld zu leisten."

adk 15 August, 2023 17:32