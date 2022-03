GC schnappt sich den kolumbianischen Mittelstürmer Brayan Riascos

Die Grasshoppers verstärken sich in Kürze mit dem kolumbianischen Mittelstürmer Brayan Riascos.

Der 27-Jährige weilt seit Montag in Zürich, wie seine Instagram-Story verrät. In Kürze soll die Unterschrift bei GC erfolgen. Riascos spielte bislang in der 2. ukrainischen Liga bei Metalist Kharkiv. Durch die politische Lage wurde die Meisterschaft dort unterbrochen und die FIFA erlaubt Transfers von Spielern von dort auch ausserhalb der regulären Transferfenstern.

In der aktuellen Saison hat Riascos in 18 Ligaspielen sechs Tore und drei Assists markiert.

psc 29 März, 2022 10:05