GC stellt gleich zwei Wolves-Neuzugänge vor: Theo Corbeanu & Nigel Lonwijk

GC-Trainer Bruno Berner darf sich über zwei weitere Neuzugänge freuen: Stürmer Theo Corbeanu und Innenverteidiger Nigel Lonwijk unterschreiben bei den Zürchern.

Die beiden stossen auf Leihbasis von Premier Ligist Wolverhampton zu den Hoppers. Der kanadische Nationalspieler Theo Corbeanu war in der vergangenen Saison zunächst an Blackpool in die Championship und später an Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Insgesamt gelangen ihm drei Saisontore.

Nigel Lonwijk startete seine Fussballkarriere beim holländischen Verein PSV Eindhoven. Im Jahr 2020 wechselte er zu den Wolverhampton Wanderers, wo er zunächst in der U18 Mannschaft spielte. Darauf unterzeichnete Lonwijk einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2025 und wechselte auf Leihbasis zum Eredivisie-Klub Fortuna Sittard. Der knapp 1.90m grosse Innenverteidiger wurde danach für die Saison 2022/23 in die EFL League One an Plymouth Argyle ausgeliehen, wo er 41 Mal zum Einsatz kam und mit dem Team die Saison als Meister beendete.

Sportchef Bernt Haas: "Mit Theo Corbeanu und Nigel Lonwijk verpflichten wir zwei physisch starke und dynamische Spieler. Theo zeichnet sich dadurch aus, dass er als Offensivspieler sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann. Trotz seines jungen Alters von 21 Jahren konnte er bereits beträchtliche Erfahrung in verschiedenen Ligen sammeln. Mit Nigel haben wir eine starke Ergänzung für die Verteidigung gewonnen. Er bringt ein grosses Potential mit und durch seine Grösse sowie Geschwindigkeit eine starke Präsenz. Beide werden mit ihren technischen Fähigkeiten eine wichtige Bereicherung für den Kader sein. Wir freuen uns auf die Beiträge von Theo und Nigel, während wir uns gemeinsam auf die spannenden Herausforderungen vorbereiten, die vor uns liegen."

GC begrüsst ausserdem auch Innenverteidiger Christian Marques, der einst schon als Junior für die Hoppers tätig war und zuletzt als Kapitän der Wolves U21 fungierte. Er trainiert vorläufig mit den Hoppers mit und nimmt sich Zeit, eine Entscheidung über den nächsten Verein und Karriereschritt zu treffen.

psc 4 Juli, 2023 10:22