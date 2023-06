Grasshoppers verpflichten Kempter ablösefrei von St. Gallen

Die Grasshoppers sichern sich die Dienste von Michael Kempter. Der Linksverteidiger kommt ablösefrei vom FC St. Gallen.

Weil der Vertrag von Michael Kempter beim FC St. Gallen ausläuft, schlagen die Grasshoppers zu und statten den 28-Jährigen mit einem Zweijahresvertrag aus.

Willkommen in Zürich, Michael 🔵⚪ ✍️ Der philippinisch-schweizerische Doppelbürger hat einen Zweijahresvertrag mit dem Zürcher Traditionsclub unterzeichnet.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) June 18, 2023

Der philippinisch-schweizerische Doppelbürger wurde in der Nachwuchsabteilung des FCZ ausgebildet und gab 2016 sein Debüt in der Super League. Rund vier Jahre später wechselte er in die Challenge League zu Neuchatel Xamax, ehe er im Jahr 2021 vom FC St. Gallen verpflichtet wurde. Für die Ostschweizer kam der ehemalige Nachwuchsinternationale der Schweiz und aktuelle A-Nationalspieler der Philippinen auf 25 Einsätze. Zur neuen Saison wechselt er ablösefrei zum Zürcher Rekordmeister und wird am 19. Juni die Vorbereitung mit der Mannschaft von Bruno Berner aufnehmen.

adk 18 Juni, 2023 15:14