Hayao Kawabe ist zurück bei GC – Toti Gomes kommt nicht mehr

Die Zeit des japanischen Mittelfeldspielers Hayao Kawabe bei den Wolves endet nach nur zwei Wochen bereits wieder: Der 26-Jährige ist zurück bei GC. Abwehrspieler Toti Gomes bleibt hingegen auf der Insel.

Bereits am Donnerstag trainierte Kawabe wieder mit seinen altbekannten Teamkollegen auf dem Campus Niederhasli. Die Wolves leihen den Nationalspieler bis Sommer 2023 an die Hoppers aus. “Wir freuen uns sehr, Kawabe wieder in Zürich begrüssen zu dürfen. Er hat sich bei GC von Anfang an wohl gefühlt und ist zu einem wichtigen Bestandteil dieser Mannschaft geworden. Er wird weiterhin zum Erfolg des Teams beitragen”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana.

Bis auf Weiteres nicht mehr bei GC spielt hingegen Toti Gomes. Die Wolves haben die Leihe des 23-jährigen Portugiesen Anfang dieses Jahres abgebrochen. Nun ist klar, dass der Innenverteidiger vorläufig beim Premier League-Klub bleibt.

psc 20 Januar, 2022 18:58