Lausanne-Sport schlägt die Grasshoppers mit 3:1

Sieg für den FC Lausanne-Sport! Im Heimspiel gegen den Grasshopper Zürich Club gibt es am Sonntag einen 3:1-Erfolg.

Bereits in der 1. Spielminute war Lausanne-Sport durch einen Treffer von Zeki Amdouni in Führung gegangen, ehe Cameron Puertas in der 8. Spielminute nachlegte.

Sah Fouad Chafik in der 54. Spielminute die Rote Karte, konnte für die Grasshoppers Leo Bonatini in der 68. Spielminute per Penalty treffen. Doch Puertas erhöhte für die Gastgeber in der 80. Spielminute – ebenfalls per Penalty – zum 3:1.

adk 17 Oktober, 2021 16:19