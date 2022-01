Leonardo Campana verlässt GC und wechselt in die MLS

Die Grasshoppers geben den Abgang von Stürmer Leonardo Campana bekannt. Die Leihe wird vorzeitig abgebrochen. Der 21-jährige Ecuadorianer stürmt künftig in der MLS.

Wie nämlich Inter Miami noch vor der Mitteilung der Hoppers bekanntgibt, wird der Torjäger für die 2022er-Saison in der MLS von Wolverhampton ausgeliehen. Der Klub aus Florida verfügt ausserdem über eine Kaufoption. Campana bestritt in dieser Saison für GC insgesamt 15 Spiele. Dabei sind ihm drei Tore geglückt. In der zweiten Hälfte der Hinrunde stand er im Schatten der formstarken Kaly Sène und Léon Bonatini. Nun wird er in Miami ein neues Abenteuer in Angriff nehmen.

GC und die @wolves haben sich darauf geeinigt, die Leihe von Campana zu beenden. Campana kehrt somit nach Wolverhampton zurück und bereitet sich dort auf den nächsten Schritt in seiner Karriere vor: https://t.co/hYF9AbQbAj Gracias, Leo!#gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/VRXpdwjVhD — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 20, 2022

Official✍🏼🇪🇨Welcome, Leonardo Campana #InterMiamiCF has signed young Ecuadorian forward from English Primer League side Wolves with a purchase option! Find out all the details below: https://t.co/Ksum8VzGrR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2022

psc 20 Januar, 2022 15:32