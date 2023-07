Nächster Neuzugang für GC: Dirk Abels unterschreibt

Die Grasshoppers nehmen den niederländischen Verteidiger Dirk Abels unter Vertrag.

Der 26-Jährige wechselt ablösefrei zu den Zürchern, wo er einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr unterzeichnet. Dirk Abels wechselte 2009 von seinem Stammverein Willem II in die Akademie des PSV Eindhoven, wo er sämtliche Nachwuchsstufen durchlief. 2018 gab der Verteidiger sein Debüt für die erste Mannschaft im niederländischen Cup. Im Januar 2019 wechselte Abels zu Sparta Rotterdam, wo er in nur sechs Monaten über die Play-offs den Aufstieg in die erste Liga der Eredivisie schaffte. Während seiner Zeit in Rotterdam kam er auf beeindruckende 146 Einsätze und nahm viermal an den Playoffs der Conference League teil.

Welkom in Zürich Dirk 💙🤍 📝 Der 26-Jährige hat bei uns einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine einjährige Verlängerung unterschrieben.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) July 17, 2023

psc 17 Juli, 2023 17:47