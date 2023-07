Der neue GC-Präsident Matt Jackson gibt sein erstes Interview

Matt Jackson hat auf diese Saison hin das Amt des GC-Präsidenten übernommen. Der 51-jährige Engländer spricht erstmals in seiner neuen Funktion.

In einem Interview, das auf der Webseite des Super League-Klubs veröffentlicht wurde, sagt Jackson zunächst, dass es für ihn schon immer ein Ziel gewesen sei, im Fussball so viele Herausforderungen wie möglich anzunehmen. Sowohl als Spieler wie auch als Funktionär hat er schon einiges erlebt. Das Präsidentenamt bei GC ist nun etwas Neues. Sein Ziel ist es nach eigener Aussage, Stabilität in allen Bereichen zu erreichen und den Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln.

Sportliche gehe es darum, die richtigen Personen und Spieler am richtigen Ort zu haben. Jackson fühlt sich bereits sehr gut aufgehoben und versteht sich insbesondere mit Trainer Bruno Berner und auch Sportchef Bernt Haas sehr gut. Letzterer kennt er bereits aus seiner Zeit bei den Wolves, wo er auch schon mit den Grasshoppers zu tun hatte.

psc 13 Juli, 2023 15:59