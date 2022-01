Zwei Super League-Klubs umgarnen GC-Verteidiger Allan Arigoni

Innenverteidiger Allan Arigani hat in der Hinrunde bei den Grasshoppers einen Stammplatz in der zentralen Abwehr bekleidet. Dennoch könnte es bereits in den kommenden Tagen zu einem Wechsel kommen.

Wie “Nau.ch” berichtet, ist ein Transfer des 23-Jährigen denkbar: Der FC Lugano und der FC Luzern sollen um den gebürtigen Zürcher mit jamaikanischen Wurzeln buhlen. Bei den Hoppers steht Arigoni nur noch bis Saisonende unter Vertrag. GC scheint eine Vertragsverlängerung in Betracht zu ziehen. Kommt es nicht dazu, könnte der Abwehrspieler tatsächlich noch in dieser Transferperiode verkauft werden. In der Schweiz ist diese noch bis Mitte Februar geöffnet.

Dass Luzern noch einen zweikampfstarken und schnellen Innenverteidiger sucht, wurde von Sportchef Remo Meyer in der letzten Woche bestätigt. Gut möglich, dass Arigoni der absolute Wunschkandidat ist.



psc 24 Januar, 2022 14:27