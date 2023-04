Kein Sieger in St. Gallen – Sion besiegt Luzern spät – GC schlägt Lugano

Der FC St. Gallen und der FC Zürich trennen sich 2:2. Der FC Sion setzt sich spät gegen den FC Luzern mit 2:1 durch. Die Grasshoppers schlagen den FC Lugano 2:1.

Obwohl der FC Zürich am Sonntag in Führung ging, reichte es am Ende nur zum einem 2:2. Für den FCZ trafen Aiyegun Tosin (26.) und Jonathan Okita (56.), für St. Gallen Jeremy Guillemenot (44.) und Emmanuel Latte Lath (51.). Bei den Zürchern flog Becir Omeragic in der 85. Minute mit Rot vom Platz, bei St. Gallen Leon Dajaku in der 92. Minute.

Der FC Sion erzielte dank Giovanni Sio die Führung (50.), doch obwohl Max Meyer bei Luzern mit Rot des Feldes verwiesen wurde (64.), erzielte Martin Frydek den Ausgleich (80.). Daraufhin schlug Kevin Bua in der Nachspielzeit (90.+5) zurück und bescherte Sion den Sieg.

Im Spiel zuvor setzten sich die Grasshoppers gegen den FC Lugano durch. Zan Celar traf noch für Lugano (30.), ehe Meritan Shabani (41.) und Petar Pusic (67.) für GC die Tore erzielten.

adk 2 April, 2023 18:28