Fix: Xamax nimmt Musa Araz unter Vertrag

Neuchâtel Xamax nimmt den 26-jährigen Mittelfeldspieler Musa Araz unter Vertrag.

Der schweizerisch-türkische Doppelbürger unterschreibt in Neuenburg einen Vertrag über anderthalb Jahre. Der Kontrakt enthält ausserdem eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Musa Araz, gebürtiger Fribourger, wurde beim FC Basel ausgebildet, spielte die letzten zweieinhalb Jahre allerdings in der Türkei. Den Kontrakt bei Konyaspor hat er indes vor wenigen Tagen aufgelöst, wodurch der Wechsel zu Xamax möglich wurde. Jetzt will sich der Linksfuss in der Super League etablieren. Er wird mit der Rückennummer 20 auflaufen.

psc 30 Januar, 2020 12:43