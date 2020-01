Verpflichtung perfekt: Xamax holt Yannis Tafer

Neuchâtel Xamax hat einen Transfer zu verkünden: Der französisch-algerische Stürmer Yannis Tafer verstärkt für die Rückrunde der laufenden Super-League-Saison die Offensivabteilung.

Yannis Tafer wird bis zum Ende der Saison die Offensive von Neuchâtel Xamax verstärken. Das gab der Klub am Samstag offiziell bekannt. Der französisch-algerische Stürmer, der einst Junior bei Olympique Lyon war, unterschreibt bei Xamax einen Vertrag bis zum Saisonende – mit Option auf ein weiteres Jahr.

Während seiner Laufbahn bestritt der 28-Jährige 15 Spiele für Lyon, nach einer Leihe zum FC Toulouse (17 Spiele) machte er sich bei Lausanne-Sport (64 Spiele von 2012 bis 2014) und dem FC St. Gallen (141 Spiele von 2014 bis 2019) einen Namen in der Super League.

Bis Jahresende 2019 stand Tafer bei Etoile Sportive du Sahel in Tunesien unter Vertrag. Im Dezember wurde aber der Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Stürmer war seither vertragslos und schliesst sich somit per sofort ablösefrei Xamax an.

adk 4 Januar, 2020 12:47