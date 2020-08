Xamax gibt Teixeira-Rückkehr bekannt

Neuchatel Xamax hat einen unvorhergesehen Transfer bekanntgegeben: Der ehemalige Jugendspieler Pedro Teixeira kehrt zurück ins La Maladiere.

Pedro Teixeira wird von jetzt an wieder für seinen Ausbildungsklub Neuchatel Xamax seiner Berufung nachgehen. Der Super-League-Absteiger gibt bekannt, dass sich Teixeira vorerst für eine Saison im La Maladiere verankert. Es besteht jedoch die Option auf eine weitere Spielzeit.

Teixeira war in der jüngst geendeten Saison vom BSC Young Boys an den SC Kriens verliehen und absolvierte dort 21 Spiele mit zwei Vorlagen. Der Vertrag des 21-Jährigen in Bern wurde trotz einjähriger Laufzeit vorzeitig aufgelöst. In Xamax wurde Teixeira acht Jahre lang ausgebildet.

