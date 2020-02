Xamax-Profi Musa Araz fällt wochenlang aus

Super Ligist Neuchâtel Xamax muss mehrere Wochen auf Spielmacher Musa Araz verzichten.

Der 26-jährige Winter-Neuzugang hat sich beim 2:1-Sieg gegen Sion am Wochenende an der Hand verletzt und muss operiert werden. In der Folge wird Musa Araz mehrere Wochen pausieren müssen.

Der Spielmacher kehrte Ende Januar aus der Türkei in die Schweiz zurück und stand für Xamax in drei Spielen auf dem Platz.

psc 18 Februar, 2020 16:41