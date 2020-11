Ex-ManCity-Star Gaël Clichy vor Unterschrift in der Super League

Der frühere ManCity-Profi Gaël Clichy überzeugt im Training und könnte demnächst bei Servette anheuern.

Der 35-jährige Franzose hat im Sommer nach drei Jahren bei Basaksehir seine Zelte in der Türkei abgebrochen und ist nun mit seiner Familie in Genf wohnhaft. Seit zehn Tagen trainiert er bei Servette mit (4-4-2.ch berichtete). Laut “Blick” hält der 35-jährige Linksverteidiger trotz fehlender Spielpraxis locker mit und kann überzeugen. Trainer Alain Geiger macht bei “Le Matin” sogar Werbung für eine Vertragsunterzeichnung mit dem Ex-Nationalspieler: “Für Servette wäre Clichy eine interessante Verstärkung.” Aus Sicht des Coaches würde der Routinier sehr gerne beim Super League-Klub unterzeichnen.

Auch finanziell soll dem Engagement nichts im Weg stehen. Clichy hat nach insgesamt 14 Jahren in der Premier League und drei weiteren Spielzeiten in der Türkei ausgesorgt. Er will seine Aktivkarriere ausklingen lassen und die Trainerkarriere beginnen. Gut möglich, dass er dies bei den Grenats tut.

psc 24 November, 2020 12:21