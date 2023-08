Patrick Pflücke verlässt Servette schon wieder

Patrick Pflücke und der Servette FC gehen nach einem Jahr offenbar schon wieder getrennte Wege. Der deutsche Stürmer zieht weiter nach Belgien.

Nach Mohamed Amoura, den es zu Royale Union Saint Gilloise zog, gibt es schon bald den nächsten Wechsel von der Super League nach Belgien. Patrick Pflücke beendet die Zusammenarbeit mit Servette FC nach einem Jahr.

Wie der Journalist Sacha Tavolieri berichtet, hat Pflücke am Freitagnachmittag einen Dreijahresvertrag beim KV Mechelen unterschrieben. Am Montag kommender Woche wird der 26-Jährige in Belgien erwartet, um dort die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren.

Für Servette bleibt immerhin ein ordentlicher Transfergewinn: Mechelen soll 500.000 Euro für Pflücke zahlen, der vor einem Jahr ablösefrei zu den Grenats gewechselt war. Der Deutsche steuerte in der Vorsaison 14 Torbeteiligungen in 41 Ernstkämpfen ein.

Für die 1. Runde im Schweizer Cup beim Meyrin FC (Samstag, 18 Uhr) steht Pflücke schon nicht mehr im Servette-Aufgebot.

aoe 19 August, 2023 10:10