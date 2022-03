Super League kann auf zweiten Startplatz hoffen

Die Schweizer Super League kann auf einen zweiten Startplatz in der Champions League hoffen. In der Fünfjahreswertung der UEFA steht die Super League mittlerweile auf dem 14. Platz und könnte somit zukünftig einen weiteren Verein in der Königsklasse platzieren.

Die Schweizer Super League liegt in der Fünfjahreswertung aktuell auf dem 14. Platz und ist damit fünf Ränge besser platziert als noch vor einem Jahr. Länder wie Dänemark, Kroatien, Tschechien und Griechenland wurden dank der guten Ergebnisse von Basel und YB überholt. Der FCB holte in der Conference League inklusive Quali in zwölf Spielen fantastische neun Siege, qualifizierte sich als Gruppensieger für den Viertelfinal, trifft dort am Donnerstag auf Marseille. Auch YB überzeugte, räumte auf dem Weg in die Champions League Bratislava, Cluj und Ferencvaros aus dem Weg und besiegte in der Gruppenphase Manchester United.

Zwar darf auch in der nächsten Saison die Super League mit bloss vier Vertreter in den internationalen Wettbewerben an den Start gehen, doch hält die Schweiz den 14. Rang, würde es in der Saison 2023/24 einen zweiten Champions-League-Quali-Platz geben. Genauer gesagt müsste der Schweizer Meister erst in der dritten Quali-Runde in die Champions League eingreifen, der Cupsieger stünde in der Europa League bereits in der 3. Runde und in der Conference League könnten zwei weitere Teams den Beginn der Qualifikation überspringen.

soe 9 März, 2022 11:10