Super League-Spielplan: Die Ansetzungen stehen

Die Swiss Football League hat die Super League-Spielpläne für die erste Saisonhälfte publiziert.

Los geht es in der höchsten Schweizer Spielklasse am Wochenende vom 19. und 20. September. In der ersten Runde empfängt Meister YB den FC Zürich. Ausserdem kommt es zu folgenden Paarungen:

FC Lugano – FC Luzern

FC Basel – FC Vaduz

FC Lausanne-Sport – Servette FC

FC St.Gallen – FC Sion

In den ersten neun Runden kann es abhängig vom Abschneiden des BSC Young Boys in den europäischen Wettbewerben an den Spieltagen 5, 6 und 9 zur Verschiebung von einzelnen Partien der Berner von Samstag auf Sonntag kommen. Im Gegenzug würde in diesem Fall eine andere RSL-Begegnung von Sonntag auf Samstag vorverlegt.

ℹ️📆 Die SFL veröffentlicht die Paarungen der ersten 18 Runden der Raiffeisen Super League und der https://t.co/XXrhmi8EDf Challenge League der Saison 2020/21.

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/WSMNF0f4r2 — Swiss Football League (@News_SFL) September 1, 2020

psc 1 September, 2020 13:27