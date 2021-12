YB-Stürmer Christian Fassnacht hört rechts weiterhin fast nichts

YB-Stürmer Christian Fassnacht kann nach seinem heftigen Aufprall im Spiel gegen GC Anfang November, die eine Schädel- und Hirnverletzung zur Folge hatte, weiterhin nicht regulär trainieren. Sein Hörvermögen im rechten Ohr ist massiv beeinträchtigt.

In einem Interview auf der Webseite des Klubs gibt der 28-Jährige Auskunft über seinen Gesundheitszustand. Den Umständen entsprechend gehe es ihm zwar gut, das reguläre Mannschaftstraining oder gar Spiele seien wegen der Gefahr einer weiteren Verletzung des Schädels zurzeit aber nicht möglich. Am stärksten beeinflusst Fassnacht das nach wie vor eingeschränkte Hörvermögen: “Man muss sich das ein wenig vorstellen, wie wenn man unter Wasser ist. Es rauscht und du nimmst nicht alles wahr.” Mittlerweile habe er sich ein wenig daran gewöhnt, aber bei vielen Leuten im Raum sei es immer noch schwierig wahrzunehmen, wer was gesagt hat.

Im Training kann er bis auf Kopfbälle und Zweikämpfe immerhin wieder voll angreifen. Fassnacht hofft, dass er im neuen Jahr wieder durchstarten kann.

Am 6. November hat sich Christian Fassnacht im Spiel gegen GC das Schläfenbein gebrochen. Inzwischen kann der Natispieler zwar wieder trainieren, doch sein Gehör ist weiterhin stark beeinträchtigt. Zum Interview 👉 https://t.co/F6k75etbg7#BSCYB — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 10, 2021

