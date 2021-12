YB-Trainer David Wagner lässt Goaliefrage noch offen

YB-Trainer David Wagner muss in den verbleibenden zwei Super League-Spielen dieses Jahres auf Stammgoalie David von Ballmoos und dessen Backup Guillaume Faivre verzichten. Beide sind verletzt. Wer nun zum Handkuss kommt, lässt er noch offen.

Zwei Möglichkeiten hat der Trainer der Berner: Die nominelle Nummer 3, Leandro Zbinden (19) oder den von Aarau ausgeliehenen Nicholas Ammeter (21). Letzterer kam am Wochenende nach dem Ausfall von Faivre bereits zu einem Kurzeinsatz, da er als Ersatzkeeper auf der Bank sass. Wagner könnte am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen den FC Basel theoretisch aber auch Zbinden das Vertrauen aussprechen. Gegenüber “Blick” lässt sich der Deutsche nicht in die Karten blicken: “Ich werde mich mit Goalie-Trainer Chris Born zusammensetzen und dann entscheiden.”

Was für Ammeter spricht: Er war in der vergangenen Saison beim FC Aarau die Nummer 1 und verfügt über die Erfahrung von 36 Challenge League-Spielen. Zbinden kam bisher höchstens in der Promotion League zum Zug. Allerdings sass er vor dem vergangenen Wochenende achtmal als Backup auf der YB-Ersatzbank.

psc 13 Dezember, 2021 17:52