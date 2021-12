YB weiter dezimiert: Faivre & Aebischer fallen aus

Die bereits angespannte Personalsituation bei den Young Boys wird noch prekärer: Gaolie Guillaume Faivre und Mittelfeldspieler Michel Aebischer verpassen die beiden letzten Spiele dieses Jahres.

Damit steht das Duo unter anderem beim Spitzenkampf gegen den FC Basel am kommenden Mittwoch nicht zur Verfügung. Sowohl Faivre (Muskelverletzung an der Wade) wie auch Aebischer (Fraktur an der Stirn) zogen sich die Blessuren beim 4:3-Sieg gegen Sion am Sonntag zu. Faivre fällt voraussichtlich rund sechs Wochen aus. Aebischer muss sogar operiert werden. Seine Ausfallzeit beträgt wohl vier bis sechs Wochen.

Trainer David Wagner muss damit im Tor gegen Basel und kommenden Sonntag auch in Lugano auf eine nominelle Nummer 3 vertrauen, da Stammkeeper David von Ballmoos ebenfalls ausfällt. Nicholas Ammeter könnte zum Zug kommen.

YB hat zwei weitere Ausfälle zu beklagen: Guillaume Faivre (Muskelverletzung Wade) und Michel Aebischer (Fraktur an der Stirn) stehen in den letzten beiden Spielen in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Weitere Infos: https://t.co/GBQ5R7tT3a Gute Besserung!#BSCYB pic.twitter.com/pDuxzNYPZS — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 12, 2021

psc 12 Dezember, 2021 22:44