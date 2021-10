YB deklassiert Servette – FCB und Luzern teilen Punkte

Der Super-League-Sonntag ist zu Ende. YB fertigt Servette auswärts mit 6:0 ab. Der FC Basel kommt daheim gegen den FC Luzern nicht über ein 1:1 hinaus.

Servette 0:6 YB

Deutlicher hätte es gar nicht sein können. Über 45 Minuten stand es zwischen YB und Servette torlos, ehe Nicolas Moumi Ngamaleu vor dem Halbzeit-Pfiff per Penalty für die Gäste die Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel legte die Truppe von Chefcoach David Wagner furios nach: Christian Fassnacht erzielte einen Hattrick, Wilfried Kanga schnürte einen Doppelpack.

FC Basel 1:1 FC Luzern

Der FC Luzern bleibt auch nach der 9. Runde noch sieglos. Dafür wird sich der FC Basel am Sonntag ärgern, nicht drei Punkte eingefahren zu haben. Valentin Stocker traf für den FCB in der 68. Spielminute. Jordy Wehrmann konnte für den FC Luzern in der 78. Spielminute ausgleichen.

adk 3 Oktober, 2021 18:26