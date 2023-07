YB feiert zum Super-League-Auftakt einen Last-Minute-Sieg

Die erste Runde der neuen Super-League-Saison ist mit den Sonntagspartien gespielt: Die Young Boys siegen gegen Lausanne-Sport spät und der FC Zürich schlägt Yverdon-Sport.

Beinahe liess der Meister gleich zum Start Federn. Die Young Boys empfingen zum Auftakt in die neue Spielzeit der Super League Lausanne-Sport und gingen in der 51. Minute durch Joel Monteiro in Führung. Doch nur zwei Minuten darauf glich Aliou Baldé für die Gäste aus (53.). Weil Cedric Itten kurz vor Schlusspfiff per Penalty das 2:1 markierte (90.+7), siegte am Ende YB.

Den zweiten Sonntagssieger gab es im Letzigrund. Der FC Zürich setzte sich dort dank der Tore von Jonathan Oktia (27.) und Nikola Katic (54.) mit 2:0 gegen Aufsteiger Yverdon-Sport durch.

Am Vortag besiegte der FC St. Gallen den FC Basel 2:1, Servette schlug die Grasshoppers 3:1 und der FC Winterthur und FC Luzern trennten sich 0:0.

adk 23 Juli, 2023 18:29