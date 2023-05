YB streckt Fühler nach Teddy Okou aus

Durch die immer wieder stark schwankenden Leistungen hat der FC Stade Lausanne-Ouchy den Aufstieg in die Super League inzwischen nicht mehr in der eigenen Hand. Teddy Okou bleibt sich dagegen treu und performt durchgehend auf hohem Niveau. Der Schweizer Meister zeigt angeblich Interesse.

Teddy Okou (24) bietet sich offenbar die Möglichkeit, in der kommenden Saison in jedem Fall in der Super League zu spielen – oder gar in einer anderen grösseren Liga.

Laut einem Bericht des französischen Portals «Foot Mercato» ist konkret Meister BSC Young Boys an Okou interessiert, der zudem bei allen weiteren Teilnehmern aus der Super League ausser dem FC Basel gefragt sein soll. Ebenso wie beim deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, Teams aus der Ligue 2, einem Klub aus LaLiga sowie PAOK Saloniki aus Griechenland.

Dass Okou Begehrlichkeiten bei anderen Teams weckt, war zu erwarten. Dass der FC Stade Lausanne-Ouchy weiterhin Chancen auf den avisierten Aufstieg in die Super League hat, liegt allein an dem Flügelspieler, der auf starke 15 Tore und sechs Vorlagen kommt.

Schon im Winter war bekanntgeworden, dass andere Klubs Okou Avancen machen. Der Vertrag des Franzosen ist noch bis 2024 datiert.

aoe 6 Mai, 2023 15:58