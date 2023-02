Mehr als 200 Experten haben die 8 besten Weltfussballer gewählt

Wer ist eigentlich der beste Fussballer der Welt?

Diese Frage wird regelmässig gestellt, dominiert so machen Chat, und beschäftigt Fussballfans auf der ganzen Welt. Auch in den sozialen Medien sorgt die Suche nach den besten Spielern für jeden Menge Gesprächsstoff.

Um diese Frage zu beantworten, hat „The Guardian“, eines der renommiertesten Sportmedien weltweit, eine Rangliste der aktuell 100 besten Fussballer veröffentlicht. Diese Auflistung der besten Spieler ist das Ergebnis einer Wahl, an der 200 Experten und Analysten teilgenommen haben, und die die betreffenden Spieler im letzten Jahr basierend auf ihren Leistungen nach objektiven Kriterien bewertet haben.

Unter den allerbesten finden wir ausschliesslich die grossen Namen des Weltfussballs, jedoch einige Fixsterne vergangener Jahre werden wir vergeblich suchen, denn diese finden sich nicht mehr im Ranking der talentiertesten und weltbesten Fussballer. Nachfolgend werden Sie von jenen acht Spieler lesen, die sich bei den Top-Experten besonders stark in den Vordergrund gespielt haben.

1. Leo Messi

Was gibt es eigentlich noch über besten Spieler der Gegenwart, wahrscheinlich auch über den grössten aller Zeiten, zu berichten, was nicht schon längst geschrieben wurde?

Der Argentinier krönte diesen Winter seine glorreiche Karriere mit dem langesehnten Weltmeistertitel als Kapitän seiner argentinischen Nationalmannschaft. Nicht umsonst wurde er auch in Finale als „Man of the Match“ und so im Vorübergehen wurde er noch als der FIFA als Spieler des Turniers ausgezeichnet. So ganz nebenbei feierte Argentinien den ersten WM-Titel nach dem 3:2 Finalsieg über Deutschland im Frühsommer 1986.

Und ganz zu schweigen von seinen Toren und Vorlagen für den französischen Meister im der vergangenen Saison war da doch noch was mit dem FC Barcelona, seinem Herzensverein?

2. Kylian Mbappé

Doch zu seinem Glück fand der junge Franzose seine Berufung abseits des Glücksspiel Mekkas an der Cote d´Azur, denn im Jahr 2018 verschlug es ihn in die Metropole Paris, in die Stadt des superreichen Paris St. Germain, und der französische Superstar hat es seit damals, vor allem finanziell, nicht bereut. Mit über 140 Toren in seinen ersten fünf Spielzeiten für PSG und auch mit seinen drei Treffen im legendären WM-Finale gegen Argentinien, die Frankreich fast den zweiten Titel in Folge gebracht hätte, ist der erst 24-jährige in jedem Team der Welt eine der tragenden Säulen.

3. Karim Benzema

Karim Benzema hat zwar die Weltmeisterschaft verpasst, aber dank seiner beeindruckenden Torausbeute in La Liga und der Champions League in der Saison 2021/22 hat Real Madrid ein weiteres Double aus der nationalen Liga und dem Europapokal eingefahren.

Der französische Star erzielt in diesen beiden Wettbewerben durchschnittlich alle 60 Minuten einen Treffer, und auch in dieser Saison erzielt er ein Tor nach dem anderen.

Zwar ruft sein Alter von bereits 35 Jahren einige Kritiker auf den Plan, dass er bereits kurz vor dem Ruhestand steht, aber dieser Umstand hat ihn nicht davon abgehalten, in dieser Rangliste den dritten Platz einzunehmen.

4. Erling Haaland

Apropos Tormaschinen: wie steht es um dieses nordische Phänomen? Erling Haaland erzielte in einer halben Premiere-League-Saison unfassbare 25 Treffer und übertraf damit alle Rekorde in der wohl finanzkräftigsten Liga der Welt. Alle 60 Minuten kann Manchester City über einen Treffer des Norwegers jubeln, ein Wert, den noch kein Team in England seit der Gründung der Premiere-League erreicht hat (auch nicht das extrem investierende Chelsea).

Aber nicht nur bei City in Manchester, sondern auch zuvor bei Borussia Dortmund und Red Bull Salzburg hat er für Rekorde am laufenden Band gesorgt. So erzielte er beispielsweise in seinem ersten Spiel in der deutschen Bundesliga nach einem 1:3 Rückstand gegen den FC Augsburg nach seiner Einwechslung in der zweiten Spielhälfte den schnellsten Hattrick aller Zeiten in der Liga und führte die Dortmunder zu einem 5:3 Heimsieg. Nur einer, seiner vielen Rekorde. Und, wer weiss, vielleicht findet er sich sehr bald ganz oben in diesem Ranking.

5. Luka Modric

Der kroatische Vizeweltmeister von 2018 und Dritter der WM 2022 scheint schon ewig auf dem Platz zu stehen. 17 Jahre nach seinem Debüt als Profifussballer steht es bei dem Kroaten wie mit gutem Wein: Mit zunehmendem Alter wird auch dieser immer besser.

Er ist weiterhin neben Toni Kroos der Mittelfeldstratege im Spiel von Real Madrid und war massgeblich am Double des letzten Jahres der Madrilenen beteiligt.

Und ein Ende seiner beeindruckenden Karriere ist bei Luka Modric nicht vorauszusehen, wen könnte dies verwundern, nach 5 Triumphen in der Champions League, drei spanischen und drei kroatischen Meistertiteln. Kein Problem für einen knapp Vierzigjährigen

6. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne hat alles, was sich ein Trainer von einem Mittelfeldspieler nur wünschen kann: einen tödlichen Pass in die Tiefe, einen der schärften Schüsse der höchsten englischen Spielklasse und eine unheimliche Begabung, sich jedes Mal Platz zu schaffen, wenn er den an den Ball kommt.

Zwar hat er international mit Belgien nicht immer die Leistungen bringen können, die die Roten Teufel von ihm erwartet haben, aber im Verein unter Startrainer Pep Guardiola weiss er stets zu glänzen.

7. Robert Lewandowski

Jeder, der Zweifel hegte, ob der einstige Weltfussballer es in La Liga schaffen könnte, wurde schnell eines Besseren belehrt, denn Robert Lewandowski erzielte bereits in seinen ersten sieben Spielen im Herbst 2022 neun Treffer für den FC Barcelona.

Und der polnische Stürmer hat seine aussergewöhnliche Torjägerform für die katalanische Mannschaft unaufhaltsam fortgesetzt, und das, nachdem er für seinen früheren Verein Bayern München alle möglichen Rekorde gebrochen hatte und dabei den Torrekord in einer einzelnen Saison der deutschen Stürmerikone Gerd Müller überboten hat. Ein Stürmer, der in jedem gegnerischen Strafraum für zumindest ein Tor gut ist.

8. Vinicius Jr.

Nur Erling Haaland ist unter diesen besten acht Spielern jünger als Vinicius, aber die sportliche Bilanz dieses Youngsters kann sich sehen lassen. Nachdem er in seinen Teenagerjahren bereits Brillanz und Potenzial aufblitzen hat lassen, begann er am Ende der Pandemie, konstant hochwertige Leistungen zu zeigen und wurde zu einem der Schlüsselspieler beim Champions League Sieger Real Madrid.

Aber auch seine Torausbeute kann sich sehen lassen, denn der junge Brasilianer hat in den letzten anderthalb Jahren im Durchschnitt alle zwei Spiele einen Treffer beigesteuert und sein Ranking auf dem achten Platz dieser prestigeträchtigen Umfrage dadurch auch mehr als gerechtfertigt.

psc 9 Februar, 2023 14:28