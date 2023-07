Trotz Mega-Offerte: Glasner lehnt Saudi-Engagement ab

Nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt könnte Oliver Glasner nach Saudi-Arabien gehen. Der Österreicher sagt Al-Shabab aber ab.

Al-Shabab wollte Oliver Glasner unbedingt verpflichten. Der saudi-arabische Klub aus der Hauptstadt Riad soll dem 48-Jährigen zunächst sechs Millionen Euro verpflichtet haben, die Offerte anschliessend sogar auf acht Millionen Euro erhöht haben. Doch Glasner sagte Al-Shabab nach Informationen der "Bild" ab. Dabei verdiente der Österreicher zuletzt bei Eintracht Frankfurt "nur" kolportierte 2,1 Millionen Euro brutto.

Glasner, der nach seinem Aus in Frankfurt wieder bei seiner Familie im oberösterreichischem Riedau lebt, bleibt vorerst vereinslos. Bereits zuletzt hatte er betont, zunächst eine Auszeit nehmen zu wollen. "Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr durchgängig im Fussball, jetzt habe ich wirklich einmal Zeit für meine Familie und mich, weil ich nicht ständig in Gedanken bei der Saisonvorbereitung oder dem nächsten Testspielgegner bin. Ich spiele Golf und Tennis, verbringe endlich mal ausgiebig Zeit mit der Familie. Das macht mir viel Freude", so der Europa-League-Siegertrainer von 2022.

adk 16 Juli, 2023 16:18