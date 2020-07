Vor Comeback: Arjen Robben bestreitet Medizintests

Arjen Robben gibt im Hinblick auf die kommende Saison sein Comeback. Bei seinem neuen (alten) Klub FC Groningen stehen am Freitag die Medizintests an.

Dabei muss der 36-Jährige seine Tauglichkeit fürs Profigeschäft beweisen. Robben hat in den letzten Wochen hart geschuftet, um nach der einjährigen Schaffenspause wieder auf die Höhe zu kommen. In der kommenden Saison wird er in der Eredivise erneut angreifen. Sein Vertrag läuft vorerst über ein Jahr.

psc 17 Juli, 2020 15:46