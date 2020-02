Fix: Ex-Hopper Marko Basic wechselt nach China

Der Wechsel von Marko Basic nach China ist perfekt. Der frühere Hopper unterschreibt bei Zweitligist Taizhou Yuanda.

Vor elf Tagen löste der 31-jährige Kroate seinen Vertrag bei GC auf, da er nach China wechseln wollte. Nun hat Marko Basic sein Ziel erreicht. Zwar wird er zunächst “nur” in der zweitklasssigen League One spielen, doch auch da lässt sich gutes Geld verdienen. Der Defensivstratege ist der erste Europäer in seiner Mannschaft. Weiter könnten aber noch hinzukommen.

Der Transfer erfolgt ablösefrei. Basic war zuvor seit 2008 in der Schweiz tätig, zunächst beim FC Lugano und seit 2015 bei den Hoppers.

#CL1 #Mercato Le Taizhou Yuanda continue d'annoncer l'arrivée de joueur, avec cette fois ci un deuxième renfort étranger en la personne de Marko Basic qui arrive tout droit du Grasshopper de Zurich @1886_gc_zuerich. @lionelpiguet ça donne quoi ? pic.twitter.com/x8OCKJP3gJ — Seb66 武汉和中国加油!😷🇲🇫🇨🇳 (@seb_perpignan) February 13, 2020

psc 13 Februar, 2020 10:46