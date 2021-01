Wegen Corona-Pandemie: Benitez hört in China auf

Überraschender Rücktritt: Rafa Benitez ist nicht mehr länger Trainer des chinesischen Erstligisten Dalian Professional. In einem Statement erklärt der Fussballfachmann seinen Entscheid.

Rafa Benitez und Dalian Professional gehen per sofort getrennte Wege. “Leider hat Covid-19 unser Leben und unsere Projekte verändert. Von heute an werden sowohl mein Trainerstab als auch ich leider nicht mehr den Dalian Professional FC trainieren. Es war eine unglaubliche Erfahrung und dafür möchte ich mich bei meinem gesamten Stab, den Trainern, dem medizinischen Personal und den Vereinsmitarbeitern sowie bei unseren Spielern bedanken”, schreibt Benitez in den sozialen Netzwerken.

Der Spanier hatte sein Abenteuer in Fernost im Sommer 2019 angetreten, nachdem er zuvor seinen auslaufenden Vertrag bei Newcastle United nicht verlängerte. In der chinesischen Hafenstadt stehen die Nachfolge-Planungen derweil offenbar kurz vor dem Abschluss.

Der spanischen “Marca” zufolge übernimmt Quique Setien den vakanten Trainerposten. Demnach seien die Gespräche mit dem 62-Jährigen weit gediehen. Setien ist seit seiner Entlassung beim FC Barcelona im August vergangenen Jahres ohne Anstellung im Business.

aoe 23 Januar, 2021 17:09