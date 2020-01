Carrasco wird mit Crystal Palace in Verbindung gebracht

Yannick Carrasco wird erneut mit einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht. Crystal Palace soll Interesse am Belgier signalisieren.

Seit 2018 spielt Yannick Carrasco in China für Dalian Yifang, jedoch wird der 26-Jährige erneut mit einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht. Laut einem Bericht von “Sky Sports” zeigt Crystal Palace konkretes Interesse am Offensivspieler.

Demnach möchte der Premier-League-Klub aus London ein Leihdeal für Carrasco schnüren und dafür aktuell Verhandlungen halten. Der grossen Stolperstein stellt jedoch aktuell noch das Gehalt des ehemaligen Atlético-Stars dar. In China kassiert der Belgier derzeit rund 180’000 Euro pro Woche.

adk 25 Januar, 2020 15:52