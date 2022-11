DFB-Flugzeug für WM in Katar mit klarer Botschaft

Die deutsche Nationalmannschaft wird mit einer besonderen Maschine Richtung Katar abheben. Damit wollen DFB und Lufthansa ein Zeichen setzen.

Mit einem Flugzeug inklusive des Spruchs «Diversity wins» («Diversität gewinnt») wird die deutsche Nationalmannschaft nach Katar zur Weltmeisterschaft fliegen. Dies gibt Partner-Airline Lufthansa via Twitter bekannt: «Wir sind stolz mit der deutschen Nationalmannschaft in unserem besonderen A330 abzuheben. Das Flugzeug wird eine einzigartige Lackierung tragen, die eine klare Botschaft an die Welt sendet.»

Wir sind stolz mit der deutschen Nationalmannschaft @DFB_Team in unserem besonderen A330 abzuheben- Das Flugzeug wird eine einzigartige Lackierung tragen, die eine klare Botschaft an die Welt sendet: #DiversityWins pic.twitter.com/567gk2nXTW — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) November 13, 2022

adk 13 November, 2022 13:13