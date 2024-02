DFB-Knaller: Toni Kroos gibt sein Comeback in der Nationalelf

Toni Kroos gibt tatsächlich sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft und will die Heim-EM in diesem Jahr bestreiten.

Dies gibt der DFB am Donnerstag zunächst via Instagram bekannt. "Liebe*r Toni, wir haben noch exklusive Tickets. Entscheidend ist ja auf'm Platz! März geht's los – wir sehen uns! P.S. geht dann auch auf unseren Nacken", schreibt der Verband und spielt damit darauf an, dass Kroos für die März-Länderspiele gegen Frankreich in Lyon (23. März) und Holland in Frankfurt (26. März) ein Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann erhält. Dieser hatte bereits Ende des vergangenen Jahres ein Kroos-Comeback für Deutschland in Aussicht gestellt.

Kroos lässt ausrichten: "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben."

Voraussichtlich wird der Real-Profi an der EM eine zentrale Rolle im Mittelfeld übernehmen. So wie er es bis zu seinem (vorläufigen) Rücktritt nach der EM 2021 tat. Insgesamt bestritt der 34-Jährige bereits 106 Länderspiele.

psc 22 Februar, 2024 14:33