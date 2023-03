Die Länder, in denen Fussball zum Nationalsport geworden ist

England, Deutschland, Spanien und Italien – das sind die bekanntesten Länder, in denen König Fussball regiert. Doch auch China oder die USA holen im Kicker-Ranking ordentlich auf.

England: Das Mutterland des Fussballs trägt noch heute Fan-Begeisterung in die Welt

Dass die Liste der Top Fussballnationen von England angeführt werden kann, ist selbstverständlich. Schliesslich gilt die Nation als Mutterland der bekanntesten Sportart weltweit. Mit Gründung von Football Association 1863 in London wurde erstmals ein Regelwerk geschaffen, das den heutigen Fussballsport definiert. Die Fan-Begeisterung bei den Spieltagen in den Stadien der Insel kennt kaum Grenzen. In der Saison 2021/2022 besuchten mehr als 14 Millionen die Begegnungen von Manchester und Co. Durchschnittlich waren ca. 39.000 Fans im Stadion. Auch der Etat der britischen Mannschaft gehört zu den höchsten der Welt. Der Marktwert von Manchester City und dem FC Chelsea beträgt aktuell (Februar 2023) mehr als 1 Milliarde Euro.

Auch in Deutschland regiert Fussball Begeisterung, spätestens seit dem Wunder von Bern

Nicht nur in Grossbritannien ist die Fussball-Begeisterung gross, sondern auch in Deutschland. Der 3:2-Sieg der Bundesrepublik im Endspiel gegen Ungarn machte den Sport über Nacht noch bekannter und sorgte für frenetischen Jubel. Als die deutsche Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand das Unmögliche schaffte und die ungarische Nationalmannschaft am 4. Juli 1954 im Berner Wankdorfstadion besiegte, waren nicht nur 65.000 Besucher vor Ort dabei. Auch an den Radius lauschen Zehntausende und konnten es kaum fassen.

Seitdem ist Deutschland zu einer wahren Fussball-Hochburg gewachsen und konnte sogar vier WM-Titel gewinnen: 1954,1974,1990 und 2014. England gewann hingegen nur einen Titel, 1966.

Die Teams der deutschen Bundesliga greifen auch regelmässig in die internationalen Wettbewerbe ein und tragen stolz die Trophäen nach Hause. Zu einem der bekanntesten Vereine gehört der deutsche Rekordmeister FC Bayern München. Viele der Spieler stehen nicht nur im Kader der deutschen Nationalmannschaft, sondern gewannen auch mehrfach CL-Titel und andere Auszeichnungen.

Am Zuckerhut regiert der Fussball

Brasilien ist eine Fussballnation schlechthin und gehört mit insgesamt fünf WM-Titeln (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) zu den erfolgreichsten Fussballnationen der Welt. Noch immer kicken schon kleine Kinder auf den Strassen in Rio und anderen Städten, um später so gut wie ihre Idole Pelé, Cafu, Ronaldo oder Neymar zu werden.

Auch bei den Spielen der lokalen Teams sind häufig zehntausende Besucher zu Gast. Das Estádio Jornalista Mário Filho fasst beispielsweise mehr als 78.000 Plätze und ist vor allem zu grossen Lokalderbys gut gefüllt.

Seit der Weltmeisterschaft 2014 hat sich das Fussballfieber noch einmal erweitert, wenngleich die eigene Mannschaft nicht im Finale stand. Es war der Traum des brasilianischen Teams, doch sie mussten sich schon frühzeitig geschlagen geben und mit ansehen, wie Deutschland und Argentinien auf dem Platz standen. Glücklicherweise erlöste Mario Götze die Nationalelf mit seinem Torschuss und schenkte Deutschland einen weiteren WM-Titel. Doch die Brasilianer haben ihre Nationalelf schnell verziehen und sind auch heute noch von Fußball begeistert.

China will neue Fussball-Supermacht werden

Fussball in China auf Weltniveau? Ja, vor allem die Frauen-Nationalmannschaft gehört zu den weltweit besten. Bislang schaffte es die Elf auf internationalem Parkett, war nicht zu nennenswerten Erfolg, aber das soll sich schon bald ändern. Die Begeisterung der chinesischen Fussballfans scheint kaum Grenzen zu kennen. Viele deutsche Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach haben eigene Büros im „Reich der Mitte“.

Regelmässige Besuche und Spiele vor heimischem Publikum feuern die Begeisterung zusätzlich an und bringen Milliarden Umsätze. Die chinesische Regierung möchte nicht nur in Sachen Technik und Wirtschaft zur Weltmacht werden, sondern auch beim Fussball. Dafür gibt es mehr als 20.000 Fussball-Schulen und über 70.000 Fussballfelder im ganzen Land.

Auch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft der Herren möchte das Land künftig ausrichten und, als i-Tüpfelchen, sogar noch gewinnen. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg, denn im internationalen Wettbewerb konnte sich die chinesische Nationalelf noch nicht durchsetzen. Dafür ist der Rückhalt der Fans ungebrochen und die Begeisterung für ihre eigenen Spieler und für die internationalen Stars bleibt fest.

Italien: Der Glanz der Fussballnation verblasst langsam

Die italienische Nationalmannschaft gehörte einst zu den glorreichen Teams am internationalen Fussball-Himmel. Insgesamt vier Titel (1934, 1938, 1982, 2006) schafften die Gli Azzurri, doch die grossen Erfolge der letzten Jahrzehnte blieben aus. Auch in der Champions League dominierten immer häufiger Spanien, Deutschland oder Grossbritannien. Inter Mailand errang als italienische Mannschaft letztmals 2009/10 den begehrten Titel. Vor allem Superstar Cristiano Ronaldo machte das Team weltweit bekannt, denn er erzielte von 2009 bis 2018 in 292 Spielen 311 Tore.

Die italienischen Fans lieben nicht nur ihre Ballkunst, sondern feiern auch ihre anderen Spieler und Mannschaften frenetisch. Die Stadien sind gut gefüllt und auch an den TV-Geräten verfolgen Millionen Fans weltweit die Partien ihrer Mannschaften und hoffen auf endlich wieder auf den internationalen Durchbruch.

Spanien ist vor allem in der Champions League einsame Spitze

Mit nur einem WM-Titel 2010 ist die spanische Nationalmannschaft weniger erfolgreich als Frankreich, Uruguay, Argentinien, Italien, Deutschland oder Brasilien. Doch vor allem in der Champions League gehört die Nation zu den besten. Real Madrid gewann 14-mal den Titel und darf sich zweifelsohne als beste Mannschaft auf internationalem Parkett bezeichnen.

Millionen Fans schauen den spanischen Teams zu, wenn sie in den regionalen liegen oder internationalen Wettbewerben Punkte kämpfen. Dabei sind nicht nur die Spanier, und dann auch viele Fans in Deutschland und anderen Nationen angetan von den Dribbelkünsten der Spanier.

Auch die spanischen lokalen Mannschaften begeistern wegen ihres sportlichen Geschicks. Gemessen am weltweiten Niveau liegt der Marktwert ihrer Teams mit ca. 480 Millionen bei Atlético Madrid (Stand Februar 2023) oder dem Real Sociedad San Sebastián mit ca. 380 Millionen deutlich hinter dem von Teams wie Liverpool, Bayern München oder Arsenal. Dennoch müssen sich die spanischen Mannschaften im internationalen Wettbewerb nicht verstecken, vor allem Real Madrid.

Argentinien: Messi hat die Fussballkunst weltweit bekannt gemacht

Die argentinische Nationalmannschaft konnte bereits drei WM-Titel erringen: 1978, 1986, 2022. Zu den schillerndsten Spielern gehört Lionel Messi, der Nationalheld am runden Leder. Durch seine bisher fünf Teilnahmen an den WMs verschaffte er dem argentinischen Fussball nicht nur weltweite Aufmerksamkeit, sondern begeistert seither Millionen.

Auch, wenn der Marktwert der Nationalmannschaft aus Argentinien viel geringer ist als bei manch anderen Ländern, konnte sich das Team im Finale gegen Frankreich 2022 durchsetzen. Das zeigt, wie stark Argentinier sind und welche Raffinesse sie am Ball gepaart mit Leidenschaft zum Sport entwickeln. Viele argentinische Kinder üben bereits frühzeitig, mit dem Ball umzugehen, um den oftmals bescheidenen Lebensverhältnissen zu entfliehen. Ihre Vorbilder sind neben Messi auch Maradona, Di Stefano, Kempes oder Batistuta, denn sie alle haben den grossen Durchbruch auf internationalem Parkett geschafft.

USA als neue Fussball-Überflieger

Lange beschränkte sich die sportliche Begeisterung in den USA auf immer American Football und Baseball. Mittlerweile hat sich das jedoch geändert. In den USA sind nicht nur viele deutsche Spieler aktiv, sondern auch zahlreiche Trainer. Jürgen Klinsmann war sogar verantwortlich für den Aufbau der Nationalmannschaft, mit Erfolg. Das Team konnte zwar bei einer Weltmeisterschaft noch nicht brillieren, setzte sich aber in der Nord- und Zentralamerika Meisterschaft durch und ging siebenmal als Sieger vom Platz (zuletzt 2021).

2026 erlebt die USA einen Gigantismus, den die Fussballwelt noch nicht gesehen hat: die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Erstmals wird es 48 Mannschaften geben, die sich in den unzähligen Stadien in den USA, Mexiko und Kanada gegenüberstehen. Es gibt insgesamt 16 Austragungsorte, den Löwenanteil davon mit elf Spielen in den USA.

Durch diese Veranstaltung dürfte der Fussball in Amerika eine neue Dimension erleben und für Begeisterungsstürme ähnlich wie American Football und Baseball sorgen. Schon jetzt ist das Marktpotenzial enorm, denn auch viele deutsche Mannschaften reisen regelmässig im Sommer in die USA. Hier treffen sie auf ihre Fans und treten beispielsweise in Testspielen gegen andere Teams wie Manchester City und Co. an. Dass die Mannschaften der Bundesliga in ihrer eigentlichen Sommerpause diesen beschwerlichen Weg über den grossen Teich auf sich nehmen, zeigt, wie für Fan- und Marktpotenzial in der sportbegeisterten Nation USA steckt.

Vor allem die Begeisterung für Frauenfussball ist in den USA deutlich grösser als in vielen anderen Nationen. Die Talente werden meist schon beim College Sport entdeckt, denn mittlerweile gehört Fussball auch hier zu den Angeboten. Die Besucherzahlen sind jedoch im Vergleich zu anderen Nationen noch deutlich geringer, denn die meisten US-Fussballteams füllen die Stadien noch nicht mit zehntausenden Fans.

