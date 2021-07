Ex-Real-Profi Ezequiel Garay muss seine Karriere beenden

Der argentinische Abwehrspieler Ezequiel Garay muss seine Karriere im Alter von 34 Jahren beenden.

Grund dafür ist eine Hüftarthrose, die dem Innenverteidiger schon seit drei Jahren zu schaffen macht. “Ich muss zugeben, dass ich mir gewünscht hätte, und ich war überzeugt, dass ich mein Karriereende später erleben würde, aber das war nicht möglich”, erklärte Garay in einem Statement in den sozialen Medien. Er führt aus, dass er “gekämpft und versucht habe, eine Lösung zu finden”, dies sei allerdings nicht von Erfolg gekrönt gewesen: “Es verursachte mir starke Schmerzen, die mich zeitweise sogar am Gehen hinderten.”

Bereits in der letzten Saison stand Garay bei keinem Verein mehr unter Vertrag. Davor spielte er unter anderem für Valencia, Zenit St. Petersburg, Benfica und Real Madrid. In der spanischen La Liga bestritt er mehr als 200 Einsätze. Für die argentinische Nationalmannschaft lief er 32 Mal auf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

psc 16 Juli, 2021 15:53