FIFA 21 wird von einem Riesen-Skandal erschüttert

Es gibt Hinweise darauf, dass Mitarbeiter von Hersteller Electronic Arts Geld für das Verteilen von “Legenden-Karten” im Ultimate Modus entgegengenommen haben. Diverse angesehene FIFA-Spieler- und Creator haben im Laufe dieser Woche via Twitter Screenshots gepostet, die diese Vorwürfe untermauern:

The bad thing is, there's tonnes of proof, and it all looks very consistent.

2 Icon Moments for €1000

3 Icon Moments for €1400

3 Icon Moments + 2 TOTY for €1700

There's so many sources, so much evidence.

This is gonna get ugly for some of those EA employees, bye bye. pic.twitter.com/b9esIJlxDM

— Matt (@MattFUTTrading) March 10, 2021